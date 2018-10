Aguirre celebra volta da tranquilidade ao São Paulo: “Era a prioridade”

Alívio. Este é o sentimento que o técnico Diego Aguirre demonstrou após o triunfo do São Paulo por 1 a 0 sobre o Vitória, na noite desta sexta-feira, no estádio do Barradão. O uruguaio volta a comemorar um resultado positivo após uma série negativa de duas derrotas e quatro empates no Campeonato Brasileiro.

“Hoje era ganhar os três pontos, porque nós tivemos uma perda grande de confiança. E ela só volta com os triunfos, por mais que a gente tente levantar o ânimo dos jogadores. Com a vitória, vamos ter uma semana com mais tranquilidade. Temos jogos muito importantes pela frente. Teremos que lutar muito e melhorar para ganhar novamente”, declarou, em entrevista coletiva.

A vitória são-paulina foi construída no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Joao Rojas recebeu belo passe de Reinaldo na direita da área e tocou para trás, encontrando Bruno Alves, que não perdoou. Na etapa final, o São Paulo caiu de rendimento, mas segurou a pressão do time baiano.

“Foi muito importante voltar a vencer. Estávamos precisando. Era uma prioridade. No primeiro tempo jogamos bem, tivemos situações para marcar. Foi bom conseguir esse gol que nos deu os três pontos. Eram absolutamente prioritários”, avaliou.

Com o resultado, o São Paulo garantiu a permanência no quarto lugar do Brasileirão ao final da rodada, pois chegou aos 56 pontos, quatro a mais que o Grêmio e seis a menos que o líder Palmeiras. Um pouco menos distante da briga pelo título, o clube tem como primeiro objetivo a conquista de uma vaga direta na próxima Copa Libertadores.

“Fomos muito irregulares. Tivemos um período muito bom com vitórias e liderança por muitas rodadas, mas depois o time não respondeu como esperávamos. Tivemos algumas derrotas e hoje era tempo de voltar. Não estou olhando muito a tabela. Com uma vitória no próximo jogo vamos ver o que acontece e em que posição podemos chegar. Hoje estamos em uma boa posição, no G4, mas ainda falta muito”, concluiu.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tentará dar sequência à sua recuperação diante do Flamengo, no próximo domingo, no Morumbi. Para esse compromisso, Aguirre não terá Jean e Hudson, suspensos, Everton, com lesão na coxa esquerda, e provavelmente Rojas, que deixou o campo com suspeita de ruptura do tendão patelar do joelho direito.