Sem vencer no Paulista, São Bento anuncia demissão de Marquinhos Santos

Depois de seis jogos sem vencer no Campeonato Paulista, o São Bento anunciou a demissão de Marquinhos Santos. O clube emitiu uma nota oficial, na tarde deste domingo, agradecendo o treinador e seu auxiliar, Edison Borges.

Contratado no começo de julho do ano passado, Marquinhos comandou o clube em 30 partidas no total e conquistou oito vitórias, nove empates e 13 derrotas, com 29 gols marcados e 38 sofridos. No Brasileiro Série B de 2018, o comandante livrou o São Bento do rebaixamento e terminou na 13ª colocação.

Atualmente, no Paulistão, o time ocupa a 4ª posição do Grupo B, com três pontos, e está a seis pontos do Novorizontino, primeira equipe na zona de classificação para a fase seguinte. Na tabela geral, o Azulão está na lanterna e seria rebaixado ao lado do São Caetano se o torneio acabasse hoje.

Na próxima rodada, o clube de Sorocaba encara o Oeste, na Arena Barueri, no dia 18 de fevereiro, segunda-feira, às 17h30 (de Brasília).

Confira a nota oficial do São Bento:

“Após uma reunião na manhã deste domingo (10), a diretoria do Esporte Clube São Bento definiu que o profissional não é mais o comandante do São Bento. O Esporte Clube São Bento agradece Marquinhos Santos e Edison Borges pelo trabalho desenvolvido junto ao elenco e deseja sorte na continuidade da carreira.”