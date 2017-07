Volantes não convencem e Levir espera ter Renato contra o Flamengo

Após perder Emiliano Vecchio, que sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e ficará fora por um mês, o técnico Levir Culpi apostou na entrada de Alison na vaga do argentino. A escolha, porém, não deu certo. Apesar do empate em 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, o jovem de 24 anos sofreu para marcar o ataque do time gaúcho e foi pouco efetivo no ataque.

Além dele, seu companheiro Yuri, que vem substituindo Thiago Maia, vendido ao Lille, também não foi bem no Sul. Inconsistente, o volante cometeu faltas duras, ‘pediu’ para ser expulso e não auxiliou Lucas Lima na armação de jogadas.

Por conta da fraca atuação dos dois, o técnico Levir Culpi espera contar com o retorno de Renato para o embate com o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O jogador de 38 anos, que não joga desde o último dia 9 julho, está recuperado de um estiramento na coxa direita e iniciou o processo de transição ao gramado na última semana. Caso participe de algum coletivo até a próxima terça-feira, no CT Rei Pelé, ele deve ser relacionado para o confronto.

Porém, se Renato seguir sem condições de jogo, Levir Culpi estuda a possibilidade de colocar Rafael Longuine na vaga de Alison, apostando em um meio de campo com mais qualidade na saída de bola, assim como tinha com o lesionado Vecchio.

O também volante Matheus Jesus, que foi anunciado pelo Peixe na semana passada, ainda precisará de mais duas semanas para estar à disposição de Levir.