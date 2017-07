Exame aponta lesão e Vecchio pode desfalcar Santos por até um mês

O Santos tem mais um desfalque no meio de campo pelas próximas semanas. O departamento médico do clube confirmou que Emiliano Vecchio sofreu ruptura no músculo adutor da coxa direita durante a vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira.

A lesão é considerada entre média e grave. Por conta disso, o argentino pode ficar fora por até um mês. O problema aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo do duelo contra o Rubro-Negro, na Vila, pela Copa do Brasil. Vecchio pediu para ser substituído por Léo Cittadini e saiu do gramado mancando.

O camisa 20 do Peixe havia conquistado uma vaga no time justamente por causa de outra lesão, a de Renato, que teve um estiramento também na coxa direita, após o clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho.

O experiente volante de 38 anos, inclusive, voltou aos treinos na última quinta-feira e pode entrar na vaga de Vecchio no embate com o Grêmio, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Porém, a tendência é que Renato só volte a partir de semana que vem. Com isso, o técnico Levir Culpi terá Rafael Longuine, Léo Cittadini, Serginho, Alison e Leandro Donizete como opções para a posição.