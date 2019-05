Uribe se despede do Flamengo rumo ao Santos: “Ano maravilhoso”

Após ir à Vila Belmiro e adiar a oficialização do acordo com o Santos para essa quinta-feira, Fernando Uribe se despediu do Flamengo por meio das redes sociais.

“Obrigado. Às vezes tem situações que podem dar certas, outras não como a gente espera. Eu acredito sempre que Deus está no controle, mas a coisa mais maravilhosa é poder entregar tudo quanto você tem cada vez que você pode. Honrar o lugar e as cores que você está representando, essa é a melhor recompensa ao final do caminho. Obrigado, muito obrigado por tudo neste ano maravilhoso”, escreveu o colombiano.

Depois de realizar exames médicos em São Paulo, o centroavante desceu a serra até a Vila Belmiro, onde se encontrou com os dirigentes do Santos para finalizar as tratativas da contratação. Parte da documentação necessária para a finalização do negócio será enviada pelos cariocas na quinta-feira.

O pagamento será descontado da dívida em aberto por Bruno Henrique. Serão duas parcelas: uma de R$ 4 milhões em junho e a outra de R$ 11 milhões em janeiro. O Peixe comprou 50% dos direitos econômicos do atleta, que chega com aval de Jorge Sampaoli e deve assinar até dezembro de 2022.

Uribe chega para suprir a principal ausência do Santos no momento: a posição de centroavante. Curiosamente, três dias depois do treinador cobrar a diretoria na entrevista coletiva após o empate com o Internacional, a cúpula acertou a contratação de um homem-gol.