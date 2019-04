Soteldo comemora estreia na Vila e torce por recuperação de Pelé

Na tarde desta quarta-feira, foi dia do pequeno gigante Soteldo conceder entrevista coletiva no CT Rei Pelé. O venezuelano que teve dificuldades em seu início pelo clube, começa aos poucos a ganhar espaço com Jorge Sampaoli. O camisa 10 assumiu que não estava no ápice de sua forma. Contudo, vai ganhando confiança a cada dia para ajudar o Santos.

“Não cheguei na melhor forma. Pouco a pouco vou ganhando confiança para chegar a melhor forma como estava no meu clube anterior. Mas estou contente em estar ajudando a equipe”, explicou o jogador.

O Peixe passou pelo Atlético-GO na última quinta-feira, ao vencer por 3 a 0. Para Soteldo, a partida foi mais do que especial. O camisa 10 fez sua estreia na Vila Belmiro, comemorou o fato e vibrou por poder estar mais perto da torcida do Peixe.

“Foi muito importante estrear no estádio. Muito contente por sair com a vitória também. Onde nossos torcedores estão, nós estamos contentes, seja na Vila ou no Pacaembu”, disse o atleta.

Soteldo usa um dos números mais emblemáticos da história do futebol: a camisa 10 de Pelé. O atleta encara como uma honra e espera representá-la da maior maneira possível.

“Triste pelo que ele está passando. Graças a Deus já está bem. Temos que rezar muito por ele para que tenha boa saúde. É muita responsabilidade vestir a 10 e vou dar meu melhor para representá-lo. É muito orgulho usar a camisa 10”, afirmou.

Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro pela quarta fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 24, no mesmo horário, em São Januário, no Rio de Janeiro.