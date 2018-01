Sasha e Vitor Bueno vão a campo, mas Jair faz mistério no Santos

Como já virou praxe, Jair Ventura liberou a imprensa para acompanhar apenas o aquecimento do elenco santista na tarde dessa quarta-feira, e novamente o time trabalhou em dois períodos, sendo que pela manhã a atividade foi totalmente fechada aos jornalistas. Mesmo assim, foi possível ver os primeiros contatos de Eduardo Sasha com seus novos companheiros e a evolução de Vitor Bueno.

Anunciado como reforço para a temporada 2018 na noite desta terça, Sasha já havia trabalhado na Baixada Santista, mas apenas na academia, sem exposição. Com a papelada assinada, o atleta que pertence ao Internacional de Porto Alegre ficou, enfim, à disposição de Jair Ventura.

Já Vitor Bueno se recupera de uma cirurgia no joelho e corre contra o tempo para entrar em condição de jogo o quanto antes. Nessa quarta o meia chegou a bater bola, correu pelo gramado, mas ainda deve ficar de fora das atividades com mais impacto ou exigência elevada.

Leia também:

Com nome de craque e jeitão de Pelé, novo lateral do Santos é apresentado

Marcelo Teixeira quer ser mais que presidente do Conselho do Santos

O Peixe estreia na temporada dia 17, contra o Linense, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Nem Sasha nem Vitor Bueno devem participar dos primeiros desafios do time, mas é questão de tempo para que a dupla ganhe oportunidade no time principal com Jair Ventura. Nessa quinta, o Santos volta aos trabalhos em nova atividade fechada, dessa vez nem com o aquecimento liberado à imprensa.