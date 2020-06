Santos oficializa e Veríssimo vibra com renovação de contrato

O Santos oficializou na tarde deste sábado a renovação de contrato com o zagueiro Lucas Veríssimo. A informação já havia sido publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva na última sexta-feira.

MEU ZAGUEIRO RENOVOU! ✍🏽⁣⁣

⁣⁣

Lucas Veríssimo acertou sua renovação contratual com o Santos FC. O defensor, que está no Peixe desde 2013, firmou novo vínculo válido até o final de 2024.⁣⁣

⁣⁣

Tamo junto, Lucão! ⚪⚫ pic.twitter.com/sKgeOxe0ui — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) June 6, 2020

O defensor acertou sua extensão de contrato por mais dois anos nesta semana. O novo contrato prevê significativo aumento salarial ao Menino da Vila, algo prometido desde 2018. Ele é titular absoluto da defesa santista.

“Muito feliz por essa renovação com o Santos. Foi um reconhecimento do trabalho que venho realizando com essa camisa e uma valorização que sempre busquei. Como eu disse, estou muito feliz por esse sonho realizado. Seguirei sempre buscando o melhor para a minha carreira e a realização de outros sonhos, como, um dia, vestir a camisa da Seleção Brasileira”, comentou o jogador.

Apesar da renovação, não há certeza que Veríssimo continuará no Santos por mais muito tempo. O novo acordo serve para deixar o atleta mais seguro. Passando por momento financeiro delicado, o presidente José Carlos Peres descartou “desconto” no preço do zagueiro diante da pandemia do novo coronavírus.

Desde que chegou ao profissional do Peixe em 2013, o camisa 28 soma 159 partidas, seis gols e o título do Campeonato Paulista de 2016. 2019 foi o grande ano de sua carreira, sendo um dos pilares da equipe vice-campeã brasileira e foi premiada como melhor zagueiro da competição.