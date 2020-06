Santos acerta renovação do contrato de Lucas Veríssimo até 2024

O Santos acertou a renovação do contrato de Lucas Veríssimo até 2024. O zagueiro assinou nesta semana a extensão por dois anos do atual vínculo. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

O Peixe segue o modelo negociado com Luiz Felipe em 2019: acertar a renovação e confirmar na CBF se não ocorrer uma venda na próxima janela internacional de transferências, a partir de julho.

O novo contrato prevê significativo aumento salarial ao Menino da Vila, algo prometido desde 2018. Ele é titular absoluto da defesa santista.

A renovação não indica a permanência de Veríssimo no segundo semestre. O acerto serve para deixar o atleta seguro. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres descartou “desconto” no preço de Lucas Veríssimo diante da pandemia do novo coronavírus.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com