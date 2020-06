Mesmo com euro em alta, Santos mantém preço para Lucas Veríssimo

O euro está em alta e a crise financeira do Santos se agravou durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o Peixe não quer “fazer promoção” com seus jogadores.

Um bom exemplo é o de Lucas Veríssimo. O Alvinegro pede 10 milhões de euros limpos para o clube há meses, mesmo tendo apenas 80% dos direitos econômicos. Na atual cotação, o valor representaria R$ 56 milhões.

E, de acordo o presidente José Carlos Peres, a pedida continua. O jornalista PVC informou sobre uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 25 mi) da Sampdoria, da Itália.

“Não chegou nada ao Santos. E o jogador vale pelo menos o dobro. Talvez o triplo”, resumiu Peres, em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

O Santos havia encaminhado a renovação de Veríssimo de 2022 para 2024, com acréscimo salarial, mas o acordo foi paralisado por conta dos problemas econômicos.

