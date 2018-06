Santos insiste por Paulo Henrique Ganso; pedida salarial atrapalha

O Santos segue interessado em Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP. Como a rescisão do contrato do meia é improvável, a ideia é tentar um empréstimo. O problema é a pedida salarial.

Ganso quer R$ 750 mil por mês, o equivalente a mais de 10% da folha salarial do Peixe, que é de aproximadamente R$ 5 milhões mensais. O alvinegro até está disposto a liberar alguns atletas para viabilizar vencimentos altos pelo armador, mas R$ 750 mil é inviável.

O presidente José Carlos Peres é fã de Paulo Henrique Ganso e tem mantido conversas frequentes com o agente do jogador. Enquanto isso, o Santos busca alternativas no mercado. O novo executivo de futebol Ricardo Gomes comanda as negociações após o clube refazer a lista de reforços.

Como Ganso tem 28 anos e não rendeu como esperado na Europa, o Santos não conta com investidores para tentar o meio-campista. Os fundos de investimentos preferem atletas novos, visando lucro em vendas futuras. O Peixe tem duas opções de empresas para parcerias.

Ganso foi vendido pelo São Paulo ao Sevilla, em 2016, por 9,5 milhões de euros (cerca R$ 34 mi). O meia disputou apenas 11 partidas na última temporada europeia, com quatro gols marcados. O contrato vai até junho de 2021.