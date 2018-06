Após tentar nomes como Scarpa, Santos faz nova lista de reforços

O Santos promete anunciar ao menos uma contratação até o fim da próxima semana. E para chegar lá, uma lista de reforços está na mão de Ricardo Gomes, novo executivo de futebol do Peixe.

O presidente José Carlos Peres, antes responsável pelas negociações, passou a Ricardo cerca de 20 nomes pretendidos, com maioria de estrangeiros. Alguns jogadores foram descartados e outras conversas prosseguiram, como a busca por Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX.

O alvinegro sempre prometeu cuidado para viabilizar novos atletas e diminuir a chance de errar, mas agora admite gastar um pouco mais em busca de opções para o técnico Jair Ventura. Peres entende a ansiedade do torcedor e sabe que a cobrança aumentou depois da venda de Rodrygo ao Real Madrid. A primeira parcela, de 20 milhões de euros, será recebida no fim de julho.

Sem grandes recursos financeiros, o Santos tentou alguns reforços importantes nas últimas semanas, como os meio-campistas Elias e Gustavo Scarpa e o centroavante colombiano Uribe, mas não obteve sucesso. Todos ganhariam salários de mais de R$ 500 mil por mês.

Com Elias, reserva no Atlético-MG, o Peixe tentou um empréstimo, mas recuou depois de saber dos vencimentos. No caso de Scarpa, houve um entendimento com o Fluminense, mas o pai do meia não quis negociar com o clube carioca e segue à espera do fim do imbróglio. Nesta terça-feira, o BID publicou a rescisão com o Flu, mas o contrato com o Palmeiras ainda não foi reativado. Há uma proposta de um clube da Arábia Saudita, além do interesse do Benfica-POR.

Por fim, Fernando Uribe esteve em pauta e as tratativas incluíam salário de R$ 250 mil. No fim das contas, o centroavante foi anunciado pelo Flamengo e receberá quase R$ 600 mil por mês com alto pagamento de luvas e comissões. Ele tem 30 anos e estava no Toluca-MEX.

O alvinegro quer ao menos um volante, um meia e um centroavante para o segundo semestre. O clube da Vila Belmiro disputará amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10, no México, e volta a disputar uma partida oficial no dia 19, diante do Palmeiras, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco atual tem 28 jogadores e alguns devem ser negociados, como Lucas Veríssimo, Léo Cittadini, Jean Mota e Jonathan Copete. Outros como Daniel Guedes e Vitor Bueno não descartam sair nessa janela internacional de transferências.