Santos inicia busca pelo tricampeonato da Libertadores feminina nesta terça

Após um mês de preparação, as Sereias da Vila fazem sua estreia na Conmebol Libertadores Feminina nesta terça-feira contra o Colo-Colo, do Chile, às 20h (de Brasília), na Arena da Amazônia. Bicampeão do torneio, entre 2009 e 2010, o Santos está no Grupo B, ao lado do Deportivo Ita, da Bolívia, Sport Girls, do Peru e das próprias chilenas.

Em três participações na Libertadores (2009, 2010 e 2011), o Peixe conquistou 16 vitórias em 17 jogos. A única derrota no torneio aconteceu na semifinal de 2011, contra o São José.

Apesar da pressão para manter o bom retrospecto, a capitã do Santos, Carol Arruda acredita em um resultado positivo das comandadas de Emily Lima.

Veja também:

Atual campeão da Libertadores, Audax inicia defesa do título com derrota

“Para tudo que você fizer na vida vai existir uma pressão. Só que eu vejo isso como um desafio. Acredito que nossa equipe está pronta para isso e não tomará essa pressão pelo lado negativo. Apesar de termos muitas jovens, nosso time já tem bastante experiência”, afirmou a zagueira.

Depois de enfrentar o Colo-Colo, as santistas voltam a entrar em campo diante do Deportivo Ita, na próxima sexta, às 22h30 (de Brasília). Encerrando a fase de grupos, o Alvinegro duela com o Sport Girls, no dia 26, às 22h30 (de Brasília).