Santos define 30 inscritos na Libertadores: veja nova numeração

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Santos oficializou na noite desta sexta-feira a lista de 30 jogadores inscritos para a edição de 2020 da Copa Libertadores. Como a Conmebol impõe numeração de 1 a 30, alguns atletas tiveram seus números modificados.

Tricampeão da Copa Libertadores, o Santos estreia no torneio continental às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, contra o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello. O Grupo G conta ainda com o Olímpia, do Paraguai, e com o Delfin, do Equador.

O regulamento permite até cinco trocas de jogadores antes do início das oitavas de final, outras duas antes das quartas e mais duas antes das semis. Não é permitido alteração antes da final. Já os goleiros podem ser substituídos em qualquer etapa em caso de lesão com gravidade comprovada pela Comissão Médica da competição.

Antes de pensar na Copa Libertadores, o time comandado pelo português Jesualdo Ferreira pensa no Campeonato Paulista. Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela oitava rodada do torneio estadual, o Santos enfrenta o Palmeiras, no Estádio do Pacaembu.

Veja os inscritos e a numeração do Santos na Libertadores:

1. Vladimir

2. Luiz Felipe

3. Felipe Jonatan

4. Pará

5. Alison

6. Wagner

7. Carlos Sánchez

8. Jobson

9. Lucas Venuto

10. Soteldo

11. Marinho

12. Raniel

13. Madson

14. Luan Peres

15. Renyer

16. Tailson

17. Jean Mota

18. Sandry

19. Kaio Jorge

20. Uribe

21. Diego Pituca

22. Everson

23. Arthur Gomes

24. John

25. Evandro

26. Felipe Aguilar

27. Eduardo Sasha

28. Lucas Veríssimo

29. Yuri Alberto

30. João Paulo