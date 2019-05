Santos adota cautela para driblar mercado e fechar bom patrocínio máster

O Santos adota cautela para driblar o mercado em momento econômico difícil e anunciar um novo patrocinador máster satisfatório nas próximas semanas.

O Peixe se reuniu com o Banco BMG nos últimos dias, mas ainda não está perto de um acordo. Cinco meses depois de ficar sem a Caixa Econômica Federal, o Alvinegro quer um parceiro forte, sem “fechar por fechar”.

A saída da Caixa dos grandes clubes, inclusive, serve de parâmetro para o Santos nas negociações com bancos de modelos digitais, como o BMG, parceiro do Corinthians, e a BS2, empresa no máster do Flamengo. Os contratos preveem adicionais adicionais por aberturas de contas.

O Corinthians fechou com o BMG por R$ 12 milhões fixos, bem menos do que os R$ 30 milhões anuais com a Caixa. O Flamengo acertou com o BS2 por R$ 15 milhões fixos, inferiores aos R$ 25 milhões de 2018. Proporcionalmente, o Peixe espera mais.

O Alvinegro tinha R$ 11 milhões fixos com a Caixa. Se a tendência de cerca metade do valor for aplicada ao Santos, o patrocínio renderia entre R$ 5 e 6 mi, quantia considerada abaixo do ideal pelo departamento de marketing.

“Consideramos fundamental conduzir essas negociações com calma para a devida valorização que a marca Santos merece e entrega ao mercado”, disse o executivo de marketing Marcelo Frazão.

No último domingo, Peres afirmou à TV Gazeta que esperava anunciar o máster em 20 dias. Frazão, em contrapartida, não dá prazos e nem comenta negociações em andamento.

Além do patrocínio máster, o Peixe busca um parceiro para as mangas. Nos últimos dias, o site Casa de Apostas selou acordo na omoplata do uniforme.

Atualmente, o Santos tem os patrocínios da Philco (costas), Algar (barra traseira e top central – próximo à gola), Unicesumar (calção), Kodilar (meiões) e Orthopride (número).

