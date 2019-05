Santos se reúne com banco em busca de patrocínio máster

O Santos se reuniu com representantes do Banco BMG nesta semana, em restaurante de São Paulo. O encontro foi registrado pelo gerente Arthur Sargo em uma rede social – a publicação foi deletada posteriormente. O presidente José Carlos Peres e o executivo de marketing Marcelo Frazão estiveram presentes.

O Peixe conversa com o BMG pelo patrocínio máster do uniforme. Há negociação em andamento, mas o encontro não foi para selar o acordo. O banco é um dos interessados.

No último domingo, Peres afirmou à TV Gazeta que esperava anunciar o máster em 20 dias. Marcelo Frazão, em contrapartida, não dá prazos e nem comenta negociações em andamento. Ao site oficial, ele comentou sobre a estratégia.

“Consideramos fundamental conduzir essas negociações com calma para a devida valorização que a marca Santos merece e entrega ao mercado”, resumiu.

Além do patrocínio máster, o Alvinegro busca um parceiro para as mangas. Nos últimos dias, o site Casa de Apostas selou acordo na omoplata do uniforme.

Atualmente, o Santos tem os patrocínios da Philco (costas), Algar (barra traseira e top central – próximo à gola), Unicesumar (calção), Kodilar (meiões) e Orthorpride (número).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com