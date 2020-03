Santos aciona a Fifa por punição ao Ajax após contratação de Giovanni

O Ajax, da Holanda, anunciou nesta quarta-feira a contratação de Giovanni Manson, de 18 anos, meia destaque na base do Santos. O acerto já havia sido antecipado pela Gazeta Esportiva.

O Ajax informou sobre a liberação da Fifa no anúncio do jogador. O Peixe alega que o caso é semelhante ao de Christian Cueva no Pachuca (MEX) e irá buscar seus direitos.

O departamento jurídico do Alvinegro tenta uma indenização após a liberação forçada ao Ajax. O objetivo é punir disciplinarmente o clube holandês por suposto assédio.

O Santos juntou documentos para tentar comprovar o assédio na Fifa. Giovanni chegou a viajar para a Holanda e outros países da Europa ainda no ano passado, mas teve de esperar completar 18 anos e a liberação da federação para assinar.

Os representantes de Giovanni Manson, em contrapartida, afirmam ter conduzido a negociação de forma limpa, sem margem para indenização, e garantem que o Ajax aceita pagar uma compensação pelo tempo de formação no Peixe, como prevê a lei.

Giovanni disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e não chegou a assinar contrato profissional. O Santos diz ter tentado a renovação e ficado refém do acordo feito ainda pelo ex-presidente Modesto Roma. A antiga gestão fez uma formação de cinco anos consecutivos, forma não permitida pela Fifa.

Os empresários do jovem, mais uma vez, discordam. A versão é de que o Peixe não fez qualquer proposta de renovação e foi surpreendido quando Giovanni saiu. O caso deve se arrastar na Justiça.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com