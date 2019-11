Sampaoli esboça Santos com duas mudanças para enfrentar o Goiás

O técnico Jorge Sampaoli esboçou na tarde desta sexta-feira, no CT do Atlético-GO, o time do Santos para enfrentar o Goiás neste sábado, às 17h (de Brasília), no Serra Dourada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Gustavo Henrique, expulso na vitória sobre o Avaí, Luan Peres foi o escolhido. No meio-campo, Felipe Jonatan saiu para a entrada de Jean Mota. Evandro, com virose, não foi a campo, mas não está descartado.

A provável escalação é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

A formação não está confirmada pois o desgaste físico do elenco está alto e jogará quem estiver 100%. A atividade desta sexta foi, inclusive, mais leve em comparação com a intensidade habitual de Sampaoli.

O Santos é o terceiro colocado do Brasileirão e, de acordo com o “Infobola”, tem 99% de chance de classificação direta para a Libertadores-2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com