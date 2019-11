Peres diz que Rollo tenta “tomar de assalto” a presidência do Santos

O presidente José Carlos Peres respondeu ao retorno de Orlando Rollo e também encaminhou um ofício a Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos (veja abaixo).

Depois de Rollo assumir a presidência interina e solicitar mudanças no Comitê de Gestão, Peres diz que ele e outras 25 pessoas tentam “tomar de assalto” a gestão do clube.

As visões sobre a suspensão de José Carlos Peres por 15 dias são distintas. O presidente vê o gancho apenas em atos relacionados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Paulista de Futebol (FPF). O vice-presidente se sente no direito de tomar decisões administrativas.

Orlando Rollo foi à Vila Belmiro nesta segunda-feira acompanhado de ex-funcionários demitidos por causa da má relação do vice com Peres. Alguns profissionais desligados recentemente e com processos trabalhistas em andamento foram liberados pela segurança e avisaram os atuais para não se sentirem intimidados. A sensação inicial era de “invasão”, mas não foi o caso.

Orlando Rollo pediu licença do cargo em janeiro deste ano. Uma das justificativas foi discordar de uma portaria do presidente José Carlos Peres, limitando suas funções em setembro de 2018.

A Comissão de Inquérito e Sindicância avaliou o caso e declarou a portaria como ilegal, descumprindo o Estatuto Social. A punição sugerida foi de advertência. O Conselho não aprovou e pediu para a CIS reavaliar por causa da ausência de uma defesa por escrito de Peres, dando margem à paralisação do processo via liminar.

Baseado no parecer da CIS, a portaria de Peres foi cassada, as obrigações previstas no estatuto foram restituídas, assim como o acesso ilimitado ao clube e a documentos, além do desbloqueio do e-mail corporativo.