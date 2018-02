Menos marcação e mais mobilidade: o Santos para pegar a Ferroviária

O Santos vai ter um novo jeito de jogar na partida contra a Ferroviária, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura vai apostar em um time mais ofensivo do que nos primeiros jogos.

Sem Alison, volante de contenção, o meia Jean Mota foi o escolhido. Na ausência de Copete, atacante com boa noção defensiva, Gabigol fará a sua reestreia. O camisa 10 será centroavante, com Eduardo Sasha pelos lados do campo.

A formação mais leve foi aprovada por Jair durante os treinamentos da semana no CT Rei Pelé. Com as mexidas, a equipe perde em marcação e jogo aéreo, mas ganha mobilidade e velocidade no meio-campo e ataque.

As opções da comissão técnica também fazem com que Vecchio atue na função preferida, a de segundo volante. O argentino dividirá a armação com Jean Mota. Junta, a dupla teve boa atuação nos segundos tempos diante de Ponte Preta e Ituano.

E na defesa, está a terceira novidade de Jair Ventura. Sem Luiz Felipe, lesionado, a opção é pelo retorno de Gustavo Henrique, recuperado de cirurgia no joelho esquerdo. O Menino da Vila fará dupla com David Braz.

A provável escalação ofensiva do Santos, no esquema 4-1-4-1, é: Vanderlei, Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Caju; Eduardo Sasha, Vecchio, Jean Mota e Arthur Gomes; Gabigol.

No banco de reservas, o Peixe terá três novas opções: Vitor Bueno, também recuperado de cirurgia no joelho, e os recém-promovidos Guilherme Nunes e Gabriel Calabres.