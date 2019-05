Mariano, Rodinei e mais: Santos abre o leque em busca de lateral-direito

O Santos tem uma lista de opções para reforçar a lateral-direita e ganhar uma “sombra” para o capitão Victor Ferraz. O presidente José Carlos Peres falou em “solução rápida” na última segunda-feira, mas o Peixe não tem pressa e busca uma alternativa boa e dentro das condições financeiras do clube.

Como a Gazeta Esportiva publicou, o Alvinegro consultou o Galatasaray por Mariano e o Flamengo por Rodinei. Além da dupla, há pelo menos outros três nomes no radar.

Rafael, do Lyon, foi procurado por meio de seu empresário. A equipe da França topa emprestá-lo por uma temporada, mas o salário é alto, no teto financeiro do Santos. O jogador revelado pelo Fluminense e ex-Manchester United tem 28 anos.

Dois nomes mais modestos também são acompanhados: Aderlan, do Bragantino, e Dodô, emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Vitória de Guimarães. Aderlan tem 28 anos e foi revelado pelo Campinense. Dodô, cria do Coritiba, possui 20 anos.

Depois de Uribe, a lateral direita é a prioridade. Outras posições serão reforçadas apenas em “oportunidades de mercado”.

