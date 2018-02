“Livre dos problemas”, Vitor Bueno se aproxima de retorno no Santos

Há sete meses sem jogar devido a um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Vitor Bueno está cada vez mais próximo de seu retorno no Santos. O meia, que já treina com bola normalmente e até participou de um jogo-treino contra o Água Santa na última terça-feira, já está na fase final de sua recuperação. Mesmo jogando apenas 30 minutos, ele garante que está se sentindo bem e preparado para voltar a defender o time da baixada.

“Voltar a atuar depois de muito tempo é bem legal. Estou muito feliz, já estava com saudades. O mais importante é que estou me sentindo bem, seguro e confiante. Cada dia vou me soltando mais para estar à disposição do professor Jair. O pior já passou, agora não tem mais nada machucado. Está tudo cicatrizado, joelho curado e estou 100% livre dos problemas”, assegurou.

Mesmo recuperado, Vitor Bueno ainda não integra a lista de inscritos no Campeonato Paulista e não incorporará o elenco santista no clássico contra o Palmeiras, às 17h deste domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do estadual. O atleta não disputa uma partida oficial desde o dia 1° de julho de 2017, quando se lesionou diante do Atlético-GO, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.