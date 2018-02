Jair elogia Dodô, reforço do Santos: “Fiquei feliz, é interessantíssimo”

O Santos anunciou Dodô como reforço nesta quinta-feira, minutos antes da Gazeta Esportiva conversar de forma exclusiva com Jair Ventura. O técnico, que não comenta sobre jogadores até que vistam a camisa do Peixe, fez a primeira análise pública sobre o lateral-esquerdo, emprestado pela Sampdoria-ITA até o fim de 2018.

“Jogador de muita qualidade, com facilidade no terço final, característica ofensiva e muitos anos de Europa, com aprendizado grande na vida de um atleta. Ele passou em alguns clubes emprestado, enfim, acredito que essa rodagem o deixa experiente na questão tática e profissionalismo. Rigor é maior na Europa. Estamos tentando implementar isso no Brasil para que não haja discrepância. É uma boa contratação, fico feliz, é interessantíssimo”, disse o treinador.

“A linha de defesa da Itália é muito famosa, a mais difícil de passar, e isso para um lateral é muito bom, principalmente para ele com característica ofensiva. Ele deve voltar mais equilibrado, e isso facilita a vida do treinador, que não perde tanto tempo com orientações. Sabemos que na Europa os profissionais crescem com as orientações táticas e de disciplina a todo tempo”, completou.

Dodô fez seu primeiro treino na tarde de quinta, no CT Rei Pelé. O lateral não atua há nove meses e precisará de certo tempo antes de poder estrear pelo alvinegro.

“Os testes foram bons, principalmente os de equilíbrio muscular. Cada jogador reage de uma maneira. Ele terá seu tempo, como Gabriel e Eduardo Sasha tiveram. Ele será importante o quanto antes, mas vamos respeitar o atleta. Esse período sem jogar é um peso, mas como vinha treinando sem limitação, estará pronto rapidamente”, afirmou Jair.

Dodô foi revelado pelo Corinthians e passou pelo Bahia antes de ser negociado com a Roma. Na Itália, também jogou na Inter antes de chegar na Sampdoria. O lateral-esquerdo teve uma fratura no pulso em 2017 e não vinha jogando na Europa. Conheça mais sobre o atleta.

