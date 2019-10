Fora de treino com bola, Sánchez é dúvida para pegar o Vasco

O Santos, adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, realizou uma movimentação fechada à imprensa nesta quinta-feira. A Gazeta Esportiva apurou que o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez ficou fora dos trabalhos com bola e corre risco de ser vetado para o confronto com o adversário do Rio de Janeiro.

Atrapalhado por dores musculares na coxa direita, o uruguaio não pôde participar das atividades ao lado de seus companheiros no gramado. Sánchez ainda tentará ir a campo nesta sexta-feira, dia do último treinamento do Santos antes da viagem para enfrentar o Vasco.

Já o zagueiro Luiz Felipe trabalhou como titular durante a semana, mas ficou fora de parte da atividade após virar o pé. É outro atleta que ainda sente dores e tentará treinar com bola em campo no ensaio derradeiro para o duelo contra o Vasco.

Na movimentação desta quinta, o técnico argentino Jorge Sampaoli armou a equipe titular da seguinta maneira: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

O confronto entre Santos e Vasco, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio de São Januário. O time paulista tem 41 pontos (3ª colocação) e o adversário carioca, 27 (13ª colocação).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com