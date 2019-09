Everson atribui gol por cobertura a estilo de jogo do Santos

Everson levou um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Adiantado, o goleiro do Santos foi surpreendido por Gabigol, que de fora da área encobriu o arqueiro e, assim, deu a vitória ao Flamengo no Maracanã.

Famoso pela capacidade em jogar com os pés, Everson reconheceu que poderia defender o arremate, caso estivesse posicionado sem se preocupar em ter de sair.

“Se eu tivesse debaixo do gol, com certeza seria defensável, mas temos um estilo de jogo. Eu tenho que jogar adiantado pelo nosso estilo de jogo, tinha um jogador deles fazendo o facão e que poderia receber (a bola), mas se eu tivesse debaixo do gol seria defensável, sim. Mas mérito do Gabigol”, disse, ao Premiere, na saída do campo.

“Agora é colocar as coisas no lugar, sabíamos que seria difícil aqui, tomamos um gol no detalhe, viemos de dois empates na Vila, sabemos que somos fortes na Vila, nada melhor que descansar e voltar à Vila contra o Grêmio para retomar as vitórias”, concluiu, já projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.