David Braz recebe o terceiro cartão amarelo e não jogará o San-São

David Braz recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o São Caetano e será desfalque no clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O provável substituto de Braz, capitão diante do Azulão, é Gustavo Henrique. O zagueiro atuou ao lado do camisa 14 no empate em 2 a 2 com a Ferroviária.

Em compensação, o Peixe conta com o retorno de Renato, poupado contra o São Caetano por causa de incômodo no adutor direito. Victor Ferraz (luxação no ombro direito) e Bruno Henrique (contusão na retina do olho direito) seguirão fora.

