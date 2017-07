Com Ferraz ainda machucado, Matheus Ribeiro deve ser titular no Santos

Matheus Ribeiro passou por uma verdadeira reviravolta em apenas uma semana no Santos. Após quase rumar para o Amiens SC, da França, o lateral-direito viu o negócio melar, foi reintegrado ao elenco e deve ser titular nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o titular Victor Ferraz ainda não se recuperou de dores no joelho esquerdo e está praticamente descartado do confronto. Além disso, o jovem de Daniel Guedes, que assumiu o posto de primeiro reserva na posição, foi expulso contra diante do Vasco, no último domingo, e cumpre suspensão automática nesta quarta.

Além da negociação com o Amiens SC, Matheus Ribeiro chegou a rejeitar uma proposta do Goiás recentemente. A recusa do empréstimo ao time goiano irritou os diretores do Peixe, que já tinham tudo acertado para o atleta disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Esmeraldino. Como forma de ‘punição’, o lateral acabou sendo cortado da lista de inscritos na Libertadores e também estava treinando separado do elenco.

Porém, com a saída do lateral-esquerdo Caju ao Lille, também da França, e o entrave com o Amiens SC, Matheus Ribeiro foi reintegrado ao time.

Com contrato até 2020, ele chegou ao Santos em janeiro deste ano, após conquistar a Série B da última temporada com o Atlético-GO. Em 2017, ele fez apenas 9 partidas com a camisa do alvinegro.