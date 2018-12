Chegada de Sampaoli sacode o Santos e cria expectativa alta

O acordo com Jorge Sampaoli sacudiu o ambiente do Santos. Desde o anúncio do acerto, dirigentes, funcionários e torcedores comuns não escondem a ansiedade para a chegada do técnico argentino. O clima é de esperança e muito otimismo com o trabalho que o ex-comandante do Sevilla e da própria seleção da Argentina pode desenvolver na Baixada Santista.

Diferente do previsto inicialmente, Sampaoli não desembarcará em São Paulo nesse sábado, e sim no domingo. Uma grande festa está sendo armada por santistas por meio das redes sociais, na internet. A concentração no aeroporto de Cumbica começará no fim da tarde.

A programação prevê uma reunião do técnico com o presidente José Carlos Peres ainda no domingo à noite, mas só na segunda-feira tudo deve ser alinhado e, enfim, assinado. O clube espera apresentar Jorge Sampaoli de forma oficial na terça-feira.

Dois auxiliares e um preparador físico também devem ser oficializados como novos integrantes da comissão técnico do Peixe. A solicitação foi feita por Sampaoli e prontamente atendida pelo Santos.

A partir daí, o plano é entrar de cabeça no mercado. Em função da demora na definição do comandante para a temporada 2019, o Peixe acabou perdendo um tempo precioso para fechar contratações. Oportunidades foram perdidas, e agora Sampaoli será peça chave para que nomes sejam indicados e/ou aprovados, junto a diretoria de futebol, que terá o ex-volante Renato como responsável maior.