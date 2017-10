Caju ganha primeira chance no Santos após negócio frustrado com o Lille

Além das ausências de Renato e Bruno Henrique, machucados, a lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Sport, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão, teve a presença de Caju como uma das principais novidades.

O lateral-esquerdo foi chamado pelo técnico Levir Culpi pela primeira vez após retornar ao Peixe. No início de julho, o jovem 22 anos teve sua transferência para o Lille dada como certa pelo alvinegro e passou um mês e meio na França.

Porém, por causa de problemas físicos e falta de tempo hábil no fim da janela de transferências, Caju acabou não sendo contratado pelo Lille e voltou ao Santos no dia 11 de setembro.

Desde então, ele passou exatamente um mês apenas aprimorando a parte física para voltar 100% e retomar seu espaço com Levir Culpi. Contra o Sport, porém, ele deverá permanecer no banco de reservas.

O lateral espera receber oportunidades nos últimos jogos do Brasileirão para provar que pode ser vendido ao Lille. Apesar do acordo fracassado no último período de transferências, as duas equipes combinaram de retomar a negociação em janeiro, quando a janela reabre.