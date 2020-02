Bryan Ruiz desmente falta de vontade e profissionalismo no Santos

Na tarde desta quinta-feira, o meia Bryan Ruiz soltou um comunicado oficial através de suas redes sociais. O atleta explica sua situação no Santos e garante que não há falta de vontade por sua parte, rebatendo declarações do próprio presidente do Santos. No Peixe desde 2018, o costarriquenho atuou em apenas 13 jogos e não marcou nenhum gol. Após algumas notícias de que o atleta poderia estar desinteressado e que não estaria aguentando os treinos, o jogador se pronunciou.

“Ultimamente, tem se colocado em dúvida meu profissionalismo e ética, com afirmações e reprodução de várias notas sobre a minha situação no Santos, as quais não são verdades. Quero desmentir essas informações”, falou o jogador através de nota oficial.

Quanto à falta de vontade e dificuldade nos treinos, o jogador nega e ainda afirma: “Em cada treino dou o melhor de mim para estar no meu melhor momento físico e pronto para jogar”.

Ainda segundo a nota, o jogador comenta que evita dar entrevistas para não criar polêmicas, pois quer resolver a situação contratual com o clube e seus advogados. Bryan Ruiz destaca também que o motivo da nota oficial é para que sua imagem não seja prejudicada. Quanto ao futuro, ele não se pronunciará em entrevistas enquanto não resolver suas questões com o Santos.