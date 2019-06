Apesar de amar a bola, Santos é apenas oitavo time que mais acerta passes no Brasileirão

Quando chegou ao Santos, Jorge Sampaoli conseguiu rapidamente implantar seu estilo. Entretanto, o Peixe teve tropeços ao longo do primeiro semestre, já foi eliminado de três competições, e sobrou apenas o Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, aliás, o Alvinegro Praiano vai muito bem, com 20 pontos e na segunda colocação.

Entretanto, apesar de ter o “amor pelo balón”, frase que o técnico argentino colocou na cabeça dos jogadores, o Santos é apenas o oitavo time que mais troca passes certos na somando 3541, de acordo com a Footstats.

Para se ter uma ideia, outros times que não têm a característica do Peixe estão à frente, como por exemplo, o Cruzeiro de Mano Menezes, que apresenta como principal vocação o contra-ataque. O Fluminense, comandado por Fernando Diniz acertou 4248 e é o segundo no quesito.

O líder do ranking é o Grêmio, com 4270. O Tricolor Gaúcho, apresenta um trabalho já consolidado pelo técnico Renato Gaúcho, que dura quase três anos, e junto com o Peixe e o Flu, gosta de controlar o jogo com a bola nos pés.

Mesmo amando a redonda, o Santos comprova que consegue se adaptar a diferentes situações quando exigido. Até o momento, vem dando certo, pois o Peixe só está atrás do Palmeiras no Brasileiro.

