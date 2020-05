Andreas Pereira fala sobre futuro no Santos: “Não vou para roubar dinheiro, vou para jogar bem”

Andreas Pereira voltou a falar sobre o sonho de jogar no Santos. O meia do Manchester United tem 24 anos e mantém contato frequente com o presidente José Carlos Peres.

Pereira quer voos mais altos na Europa, mas projeta atuar no Peixe em um futuro próximo, e não para se aposentar.

“Por mim, já está certo. Eu quero encerrar minha carreira no Santos, mas não estou pensando como vários falam, que quero jogar velho no Santos. Não. Eu quero ir para o Santos para ganhar (títulos). Ganhar Paulistão e tudo o que for possível. Não vou lá para encerrar e ‘roubar’ dinheiro. Vou para jogar bem e falarem: ‘lembra do Andreas no Santos?”, disse Andreas, ao GloboEsporte.com.

“Minha família inteira é santista. Sempre que estamos assistindo a jogo do Santos, tem grupo de família que fica falando. Tem os ‘cornetas’ também, né? (risos). Desde pequeno, fui crescendo vendo isso. Eu tava virando jogador e sempre sonhava em jogar no Santos, mas fui para o Manchester, fui crescendo, aí todo mundo falava: ‘por que você não vai jogar no nosso Santos?’. Eu quero ir, mas agora não dá. Quero fazer meu futebol na Europa e depois eu vou”, completou o santista.

Andreas Pereira tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2023. O clube da Inglaterra é o “sonho de consumo” de Yeferson Soteldo.

