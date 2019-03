O último treinamento do Santos antes da partida de quartas de final contra o Red Bull Brasil foi fechado à imprensa, com somente o aquecimento liberado para os jornalistas. Nesta sexta-feira, os comandados de Jorge Sampaoli encerraram os preparativos para o duelo decisivo do Campeonato Paulista, a ser disputado no Pacaembu, às 19h30 (horário de Brasília) do sábado.

A grande novidade ficou por conta da presença de Alison no campo. Depois de sofrer um corte no pé, após tropeçar em um companheiro com chuteira de alumínio na última sexta-feira, o volante calçou chuteira e esteve junto dos demais atletas no gramado do CT.

Desta forma, a tendência é que Sampaoli possa contar com o volante para o duelo contra o RB, mesmo que no banco de reservas. Com ainda uma reavaliação pela frente, Alison ainda tem o status de dúvida para o embate, mas deve ir para o jogo e ficar à disposição do técnico argentino.

Convocados para suas seleções nacionais, Soteldo, Derlis Gonzáles e Cueva serão desfalques para o duelo decisivo do Campeonato Paulista. Lucas Veríssimo, expulso na goleada sofrida pelo Peixe para o Botafogo-SP, também está de fora.