Vinícius Jr. chega à Espanha e é recebido por torcedores de Real e Fla

Vinícius Jr. já está em solo espanhol. Neste sábado, o ex-flamenguista e agora jogador do Real Madrid desembarcou no aeroporto da cidade europeia local, sendo recepcionado por torcedores merengues e, curiosamente, também por adeptos do Flamengo.

Por orientação de seu novo clube, o atleta de somente 18 anos adotou a mesma postura de sua saída do Rio de Janeiro e não falou com nenhum órgão de imprensa, somente dando autógrafos para os presentes no local de desembarque.

Veja também:

“Prefiro jogar no Real Madrid”, decreta Vinicius Junior

Seedorf afirma que Vinícius Júnior e Rodrygo não terão espaço no Real

Vinícius Júnior se emociona em despedida: “Saio daqui honrado e feliz”

Vinícius Jr. começará os treinos com seus novos companheiros de equipe já nesta segunda-feira, sob orientação do também recém-chegado Julen Lopetegui, treinador do clube. A apresentação oficial do brasileiro, com direito à entrevista coletiva e primeiro contato com a bola, no Santiago Bernabéu, irá ocorrer na quinta-feira.

A promessa revelada nas categorias de base do Flamengo foi contratada pelo Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros (quase R$ 180 milhões).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com