Neymar dispara: “Quem entende de futebol sabe do meu potencial”

Após uma legítima atuação de gala diante do Estrela Vermelha, com direito a três gols anotados e duas assistências distribuídas na goleada do PSG para cima dos sérvios, por 6 a 1, nesta quarta-feira, o atacante brasileiro Neymar voltou a falar sobre sua ausência na lista de melhores do mundo.

De acordo com o jogador do Paris Saint-Germain, o foco para a temporada é manter um alto nível de desempenho com a camisa da equipe francesa. Entretanto, Neymar chegou a dar uma “cutucada” em entrevista concedida ao Esporte Interativo, reconhecendo o próprio potencial.

“Ultimamente está complicado esse tema de top 10 e melhores do mundo. Mas a gente acaba respeitando as decisões lá de cima. Não gosto de entrar no assunto até para não criar polêmica. Todo mundo que entende de futebol sabe do meu potencial e estou tranquilo, quero só fazer uma grande temporada”, revelou.

Além da ótima performance nesta quarta-feira de Liga dos Campeões, Neymar chegou a 30 gols na competição europeia, empatando com Kaká como o segundo brasileiro com mais gols na competição. Rivaldo, com 31 gols, é o primeiro colocado.