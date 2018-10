Neymar marca três e iguala Kaká na goleada do PSG na Champions

Em uma grande partida de Neymar, o Paris Saint-Germain goleou o Estrela Vermelha e se recuperou na Liga dos Campeões após ter estreado com derrota para o Liverpool. O time francês superou a equipe da Sérvia por 6 a 1, no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira. Neymar, três vezes, Cavani, Di María e Mbappé fizeram os gols do triunfo. Marin descontou.

Com o resultado, a equipe de Thomas Tuchel vai a três pontos no grupo C, enquanto o Estrela Vermelha segue com um ponto. Além disso, o craque da Seleção chegou a 30 gols na Champions League, empatando como Kaká como o segundo brasileiro com mais gols na competição. Rivaldo, com 31 gols, é o primeiro colocado.

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões será contra o Napoli, no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, dia 24 de outubro, às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Estrela Vermelha irá visitar o Liverpool em Anfield.

O jogo

Precisando do resultado, a equipe parisiense começou a partida pressionando o adversário e chegou ao seu primeiro gol aos 19 minutos. Em falta frontal, Neymar colocou a bola um pouco abaixo do ângulo esquerdo e saiu para a comemoração.

Três minutos depois, Rabiot roubou a bola no campo de ataque. Neymar tocou para Mbappé, que entrou na área pelo lado direito e cruzou. O camisa 10 infiltrou na área e finalizou de primeira para estufar as redes adversárias pela segunda vez.

A equipe de Tomas Tuchel voltou a ampliar o placar aos 36 minutos. A defesa do Estrela Vermelha não conseguiu tirar a bola da área e ela sobrou para Cavani. O uruguaio tirou a marcação dentro da área e arrematou de esquerda.

O quarto gol do Paris Saint-Germain saiu ainda na primeira etapa. Meunier deu passe de três dedos e deixou Di María cara a cara com o goleiro. O argentino só deu um leve toque para deixar o confronto em 4 a 0. O placar só não foi mais elástico porque Borjan fez boas defesas, inclusive evitando um golaço de Neymar, que havia dado uma caneta no adversário dentro da área.

Na volta do intervalo, os mandantes mantiveram o ritmo forte e criaram muitas oportunidades. Entretanto, o gol só saiu aos 24 minutos. Neymar tocou para Bernat, que cruzou para o meio da área. Cavani deu o toque para Mbappé apenas empurrar.

O Estrela Vermelha conseguiu descontar aos 28 minutos. Ebecilio recebeu na intermediária e passou para Marin, que recebeu dentro da área e bateu forte e no alto.

Em seu último lance na partida, aos 35 minutos, Neymar fez mais uma cobrança de falta monumental para deixar a partida em 6 a 1. Logo em seguida, ele foi substituído por Draxler. Minutos depois, Cavani chegou a balançar as redes adversárias novamente, entretanto o impedimento foi marcado.