Zagueiro campeão mundial assina contrato com o Palmeiras

O Palmeiras renovou com um de seus campeões mundiais. O zagueiro Henri, de 16 anos, assinou seu primeiro vínculo como atleta profissionais com o Verdão, válido até junho de 2021.

“Sem dúvida, é um dia que vai ficar marcado na minha carreira. Estou muito feliz por poder assinar esse contrato profissional com o Palmeiras. É fruto de muito trabalho e dedicação, e me sinto honrado por poder estender o meu vínculo com o clube”, afirmou.

O jovem foi titular na campanha do título mundial sub-17, em Madri, no mês passado. Além disso, vem sendo convocado para defender a Seleção Brasileira sub-17.

Na noite de sexta-feira, o Palmeiras já havia renovado com sua maior esperança das categorias de base. O meia Alanzinho, de 18 anos, assinou vínculo até 2023. O garoto é o titular e camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17.