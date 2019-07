Weverton defende sequência invicta em jogos oficiais pelo Palmeiras

Contra o São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Weverton tenta manter uma sequência de 13 jogos seguidos de invencibilidade em competições oficiais pelo Palmeiras. Apesar da derrota para o Guarani em amistoso, o arqueiro de 31 anos venceu as últimas 13 partidas que disputou no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores.

A última derrota em jogos oficiais foi no dia 2 de abril, contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, fora de casa. Desde então, já são três meses sem perder e apenas um gol sofrido. Ao todo, o jogador foi derrotado em apenas dois jogos no ano. O outro foi contra o Corinthians, no dia 2 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

“É um motivo de muita alegria ter ficado tanto tempo sem sofrer gols, a gente sabe como é difícil, mas eu acho que é isso que dá confiança ao goleiro. É isso que dá tranquilidade à equipe, ter uma defesa sólida, e eu fico feliz de poder ajudar, conquistar as vitórias. Ainda não perdemos no Brasileiro e sofri apenas um gol nesses 13 jogos invictos. A expectativa agora é manter o que a gente vem fazendo, dar continuidade ao trabalho”, comentou o arqueiro.

No ano, Weverton soma 18 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 23 jogos, com seis gols sofridos. Se vencer mais uma vez, ele igualará o número de vitórias da temporada passada. E com mais oito jogos invictos, ele alcançará a melhor série da carreira. Em 2011, pela Portuguesa, o atleta ficou 21 jogos sem perder na Série B do Brasileirão.