Volante Thiago Santos celebra marca de 150 jogos pelo Palmeiras

Escalado como titular pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Thiago Santos participou dos 90 minutos do empate sem gols contra o Santos na noite do último sábado, pelo Campeonato Paulista. O jogo disputado no Allianz Parque foi o 150ª do volante com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras.

“É uma marca muito importante para a minha carreira, ainda mais em um clube como o Palmeiras. Sou muito agradecido por tudo que o clube me proporcionou. Conquistei títulos importantes que eu sonhava ganhar quando comecei a jogar. Então, espero seguir aqui por muito tempo honrando essa camisa”, afirmou Thiago Santos.

Contratado em 2015, o volante chegou ao Palmeiras após se destacar pelo América-MG. Ganhador das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, o raçudo meio-campista costuma ser elogiado por Felipão por seu poder de marcação e tem contrato até o final de 2022.

“Agradeço muito o carinho dos torcedores e sou muito feliz por isso. Eles me dão muita força no dia a dia para seguir evoluindo e buscando títulos. Sempre que vesti a camisa do Palmeiras, me doei ao máximo e vai ser sempre assim. Tenho ainda muito tempo de contrato e espero seguir dando alegrias para essa torcida que tanto nos apoia”, afirmou.

Há duas rodadas sem vencer no Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Ituano às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela nona rodada do torneio. O time alviverde, com 15 pontos, detém a liderança do Grupo B.

“A gente vem de um empate difícil contra o Santos. Claro que queríamos a vitória e criamos para isso, mas, infelizmente, ela não veio. Agora, é seguir trabalhando, esquecer essa partida e já focar no Ituano para voltarmos a vencer na competição”, disse Thiago Santos.