Victor Luis elogia Carlos Eduardo e crê em retomada de confiança

Uma das novidades do Palmeiras para 2019, Carlos Eduardo rapidamente conheceu a cobrança da exigente torcida alviverde. Com o gol marcado no clássico diante do São Paulo, o lateral esquerdo Victor Luis espera que seu companheiro cresça do ponto de vista psicológico.

Carlos Eduardo começou a partida disputada no Pacaembu entre os reservas e voltou do intervalo no lugar de Miguel Borja para jogar como centroavante. Após tabelar com Dudu, o veloz atacante acertou um chute potente e viu a bola tocar no travessão antes de entrar no gol de Tiago Volpi.

“Todo mundo conhece o potencial dele, mas estava faltando um pouquinho de confiança. Espero que o gol traga essa confiança novamente, que ele possa entrar assim em mais jogos e continuar nos ajudando”, declarou Victor Luis à TV Bandeirantes.

Carlos Eduardo precisou de oito partidas para enfim marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras e, em suas exibições iniciais, irritou a torcida ao errar seguidamente. Com a vitória sobre o São Paulo, o time alviverde garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista de forma antecipada.

“O Carlos foi muito feliz na finalização e pôde trazer a vitória para nós. Mas temos muito a melhorar ainda. Sabemos a importância que tem um clássico desses e a importância de uma vitória em um jogo assim”, declarou o lateral esquerdo palmeirense.

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, no Allianz Parque. No final de semana, já inicia a disputa das quartas de final do torneio diante do Novorizontino.