Titular em melhor defesa, Gomez prevê jogo duro contra o Santos

Com os mesmos três gols sofridos em sete rodadas, Palmeiras e Novorizontino detêm as melhores defesas do Campeonato Paulista. Titular do técnico Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez prevê um duelo difícil contra o Santos na próxima partida pelo torneio estadual.

“É uma das melhores equipes do Brasil. Estão sempre chegando e, na temporada passada, foram vice-campeões do Brasileiro. Todos os jogos com eles são duros e não tenho dúvida de que será mais uma partida complicada. Temos que entrar com a atenção redobrada para segurar o time deles e, depois, começar impor o nosso ritmo”, disse.

Uma das primeiras providências de Vanderlei Luxemburgo ao assumir o Palmeiras foi deslocar o veterano Felipe Melo do meio de campo para a defesa. Mantido como titular, Gustavo Gomez vem formando uma parceria bem-sucedida com o novo companheiro de zaga.

“Ali atrás, você precisa estar muito concentrado do primeiro ao último minuto. Qualquer bobeira pode ser fatal e acredito que estamos no caminho certo. Todo time campeão precisa ter uma defesa compacta e a gente trabalha bastante para melhorar a cada jogo”, afirmou Gomez.

Autor de nove gols com a camisa do Palmeiras, o zagueiro marcou um no triunfo por 4 a 0 contra o Santos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2019, também no Pacaembu. A nova edição do clássico será disputada às 16 horas (de Brasília) deste sábado, no mesmo estádio.

“Sempre é bom marcar gol, ainda mais especial em um clássico. Aquele jogo foi uma das melhores atuações coletivas do Palmeiras e espero que a gente consiga jogar bem novamente”, declarou Gustavo Gomez, que deve atuar mais uma vez ao lado de Felipe Melo.