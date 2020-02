Treino tem mistério de Luxa, laterais em transição e visita de Taffarel

Confira este e outros vídeos em

Com mistério por parte do técnico Vanderlei Luxemburgo e uma visita do ex-goleiro Taffarel, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Enquanto os companheiros treinavam para enfrentar o Santos, os laterais direitos Mayke e Marcos Rocha fizeram atividades de transição física.

A imprensa pôde acompanhar e registrar apenas o aquecimento dos jogadores no gramado da Academia de Futebol. Em seguida, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, os jornalistas deixaram o campo e não observaram a montagem do time para o clássico.

No treino de quarta-feira, o Palmeiras trabalhou com a seguinte formação: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Willian e Luiz Adriano. A tendência é que o time seja mantido para o clássico contra o Santos.

O volante Gabriel Menino será improvisado novamente na lateral direita, uma vez que Marcos Rocha e Mayke seguem indisponíveis – o primeiro sofreu lesão contra a Ponte Preta e o segundo, diante do Mirassol. Ambos estão em fase inicial do processo de transição física.

O ex-goleiro Taffarel, atual preparador da Seleção Brasileira, esteve na Academia de Futebol e, pouco antes do início do treino, conversou com Vanderlei Luxemburgo na beira do gramado. O palmeirense Weverton é uma das opções do técnico Tite para o gol.

O clássico entre Palmeiras e Santos está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu. Com 16 pontos, o time alviverde depende de uma vitória para desbancar o Santo André como dono da melhor campanha do torneio estadual.