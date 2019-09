Titular após quase quatro meses, Prass comenta futuro no Palmeiras

Depois de quase quatro meses, Fernando Prass voltou a ser titular do Palmeiras na noite desta terça-feira, quando a equipe de Mano Menezes venceu o Fluminense por 3 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do goleiro havia acontecido no dia 22 de maio, diante do Sampaio Corrêa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O experiente arqueiro, que chega a treinar mesmo nos dias das partidas, comentou a sobre como é retornar aos gramados após um longo período.

“A posição que mais sente ritmo de jogo é a de goleiro. Os outros jogadores vão acostumando. O goleiro não tem margem de erro. A gente compensa esses quatro meses sem jogar com concentração e experiência. Mas realmente não é fácil”, disse ao Premiere.

“Eu me sinto bem (treinando no dia das partidas). Não só quando eu fico no banco. Quando o jogo é sete, oito horas da noite, como foi hoje, eu treino normalmente. Hoje fiz 30, 40 minutos de treino. Faço isso desde que eu cheguei ao Palmeiras, pela facilidade que tenho de ir no CT. E quando é fora a gente dá um jeitinho para arranjar um espaço para treinar”, completou.

Aos 41 anos, Prass tem contrato com o Verdão até o final deste ano e, inclusive, já está apto para assinar um pré-vínculo com outro clube. Quando questionado sobre seu futuro, o arqueiro não cravou uma aposentadoria ou uma saída, mas disse querer desfrutar de cada instante no Palmeiras.

“Depende. Se for ou não, qualquer jogo depois que você tem uma experiência, eu até falo isso para os mais novos, aproveitem porque você só dá o valor mais tarde. Eu estou aproveitando, desfrutando de cada treino. Agora tem gente aí que diz que eu não vou ficar faz três anos. Uma hora esse cara vai acertar”, analisou.