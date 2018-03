Suspensão de Jailson reabre disputa no gol do Palmeiras

Desde o início da temporada, Roger Machado definiu que Jailson é sua escolha para ocupar o posto de titular no gol do Palmeiras. Desde então, o arqueiro atuou em 12 das 15 partidas do Verdão neste ano, mas ele não poderá fazer seu 13º jogo nesta quarta-feira, diante do Novorizontino, já que foi punido pelo TJD-SP.

Palmeiras tem três dias para entrar com recurso por Jailson. Tendência é que o goleiro cumpra uma partida na quarta, diante do Novorizontino, e o clube entre com pedido de efeito suspensivo na quinta, para que ele atue na possível semifinal. Depois, Verdão tentará baixar a pena — Bruno Calió (@b_calio) 19 de março de 2018

Assim, a disputa pela titularidade no gol do Palmeiras está reaberta. Fernando Prass já se apresentou em dois duelos nesta temporada e larga na frente para disputar o jogo de volta das quartas de final, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

O camisa 1 foi titular diante do São Caetano, em partida que Roger Machado escalou apenas os jogadores reservas do Alviverde, e entrou durante o Derby, após a expulsão de Jailson (que motivou parte do gancho recebido nesta segunda-feira).

Já Weverton encarou o Ituano, na última rodada da fase classificatória. Na ocasião, o treinador explicou que o goleiro seria o único inscrito a terminar a primeira fase sem atuar e, por isso, foi o escolhido para entrar em campo.

Além do gol, outra dúvida para esta quarta-feira está no outro extremo do campo. Sem Miguel Borja, convocado pela Seleção da Colômbia para dois amistosos na Europa, Willian é o favorito para assumir a posição de centroavante, mas os garotos Papagaio e Fernando, além do venezuelano Guerra correm por fora.

