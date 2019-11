STJD marca data para julgar palmeirenses Felipe Melo e Willian

Confira este e outros vídeos em

O volante Felipe Melo e o atacante Willian serão enfim julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira. Os palmeirenses deveriam ter sido julgados na última segunda, mas o clube alviverde resolveu pedir adiamento pela morte de um parente de seu advogado e foi atendido.

Ambos serão julgados pelos ocorridos no clássico contra o Santos. Na saída para o intervalo, Felipe Melo reagiu a ofensas de torcedores na Vila Belmiro com gestos obscenos. Enquadrado por “provocar o público durante partida” no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o volante pode pegar de dois a seis jogos.

Willian, por sua vez, recebeu o cartão vermelho do árbitro Flavio de Souza após entrada dura em Diego Pituca durante o segundo tempo. Enquadrado no artigo 254 do CBJD por “praticar jogada violenta”, o atacante pode pegar uma suspensão de um a seis jogos.

Com o adiamento, ambos puderam participar normalmente do recente triunfo por 3 a 0 sobre o São Paulo, alcançado na noite de quarta-feira, no Allianz Parque. Felipe Melo foi titular e, de cabeça, marcou o segundo gol, enquanto Willian entrou durante a etapa complementar.

Com 60 pontos ganhos, oito a menos do que o Flamengo, o Palmeiras figura na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 30ª rodada, o time alviverde entra em campo para enfrentar o ameaçado Ceará às 19 horas (de Brasília) deste sábado, novamente no Allianz Parque.