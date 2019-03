Seraphim Del Grande é reeleito presidente do CD do Palmeiras

As eleições para presidente e vice do Conselho Deliberativo do Palmeiras foram realizadas na noite desta segunda-feira. Seraphim Del Grande, que já estava no cargo, levou a melhor no pleito e permanecerá na função durante o próximo biênio, com Roberto Silva na condição de vice.

Para ganhar a votação, Del Grande contou com a preferência de 146 dos presentes e superou o concorrente Sylvio Mukai (90). Reeleito, o presidente do Conselho Deliberativo é apoiado pelo mandatário Maurício Galiotte e pela empresaria Leila Pereira, proprietária da Crefisa.

Na disputa pela vice-presidência do Conselho, Roberto Silva recebeu um total de 132 votos, superando os outros dois candidatos, Rita Consentino (94) e José Generoso (14). No total, 249 conselheiros participaram do pleito realizado na noite desta segunda-feira.

Dentro de campo, o Palmeiras se prepara para disputar a segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, o time dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo para encarar o peruano Melgar, no Allianz Parque.

