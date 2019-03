Descansado, Palmeiras estreia em casa na Libertadores contra o Melgar

Às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras encara o peruano Melgar, no Allianz Parque. Para seu primeiro jogo dentro de casa no torneio continental, o técnico Luiz Felipe Scolari terá o elenco descansado.

No confronto com o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, o treinador palmeirense tratou de poupar os titulares. Por conta de problemas com outros atletas, Felipão precisou usar apenas o zagueiro Gustavo Gomez e o centroavante Miguel Borja na tarde de sábado.

Contra o Melgar, o técnico pode escalar Deyverson no comando de ataque, já que sua punição vale apenas no Campeonato Paulista. Arthur Cabral, devidamente inscrito no torneio continental, também é opção. Assim como Matheus Fernandes, Guerra e Hyoran. Já Luan, lesionado, segue fora.

“Não teve ansiedade, teve erro. Uma série de detalhes que espero corrigir até o jogo de terça, porque a Libertadores é diferente. Todos estão trabalhando com vontade, não tem o que cobrar nos dias de trabalhos. Temos de ter o acerto final para termos o resultado que nos interessa”, disse Felipão após o empate em Mirassol.

Nesta terça-feira, dia 12 de março, o Palmeiras estreia seu novo uniforme, inspirado na camisa utilizada pelo goleiro Marcos rumo ao título da da edição de 1999 da Copa Libertadores, conquistada pelo clube alviverde nos pênaltis contra o colombiano Deportivo Cali.

Para alcançar a fase de grupos da Copa Libertadores, o Melgar eliminou Universidad de Chile e Caracas nas etapas seletivas. Na primeira rodada, a equipe de Arequipa recebeu o San Lorenzo e ficou no empate sem gols. Com apenas três pontos em três jogos, o time ocupa o penúltimo lugar do torneio nacional peruano.

Para o jogo contra o Palmeiras, o técnico Jorge Pautasso poderá contar com os retornos de John Narvaes e Carlos Neyra, além de Alexi Gomez, contratado após passar pelo argentino Gimnasia y Esgrima. Alexis Arias e Carlos Caceda estão entre os convocados para defender o Peru nos amistosos contra Paraguai e El Salvador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X MELGAR

Data: 12 de março de 2019, terça-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha; Antônio Carlos, Gustavo Gomez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja (Deyverson)

Técnico: Felipão

MELGAR: Melgar; Caceda; Carmona, Narvaez, Villalba e Neyra; Arias, Sanchez, Arakaki e Romero; Vidales e Cuesta

Técnico: Jorge Pautasso