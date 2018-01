Roger diz que Allione foi preterido por Scarpa: “Entendo se quiser sair”

Allione estaria na lista de inscritos do Campeonato Paulista se Gustavo Scarpa não tivesse sido contratado. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Roger Machado confirmou a opção pelo meia ex-Fluminense e disse que irá entender se o argentino, procurado pelo Racing-ARG, buscar outro clube para 2018.

“No cenário anterior, o Allione era uma das opções para que a gente inscrevesse para o Paulista. Com a contratação do Scarpa, e tendo a função de escolher pelo casamento das características, Allione ficou fora. Nosso grupo é grande, o ano é longo, mas eu entendo a opção do jogador. Se ele entender que tem que procurar um espaço onde vai atuar mais, não há problema algum”, afirmou o treinador.

Allione teve oportunidades de deixar o Palmeiras em algumas ocasiões, incluindo neste início de ano, mas com o pedido do técnico Roger Machado por sua permanência, resolveu ficar no clube. Na última semana, seu empresário chegou a afirmar que pretende tirar o atleta do Verdão.

“Disse ao clube (Palmeiras) que não quero que ele fique, quero que ele vá, porque ele precisa jogar e creio que (no Palmeiras) ele não vai jogar. E soube que o Palmeiras contratou Scarpa, do Fluminense, que é da mesma posição dele, das mesmas características”, afirmou Tomás Budelli, empresário do atleta, em entrevista à Late FM, da Argentina.

Contratado em 2014 após passar pelo Velez Sarsfield, Allione chegou ao Palmeiras durante a curta gestão do compatriota Ricardo Gareca. Atrapalhado por lesões, ele participou como coadjuvante dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016.

Vinculado ao Palmeiras até junho de 2019, Allione foi emprestado ao Bahia até o final de 2017. Pelo time tricolor, o meia de 23 anos participou do título da Copa do Nordeste e da campanha que terminou com a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. No total, 43 jogos, com 13 assistências e três gols.