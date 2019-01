Ricardo Goulart faz Palmeiras viver dilema no Campeonato Paulista

Ricardo Goulart ainda não está à disposição da comissão técnica do Palmeiras, mas já faz Luiz Felipe Scolari e sua equipe quebrarem a cabeça. Podendo inscrever apenas mais dois atletas no Campeonato Paulista, o treinador analisa se deve gastar uma das vagas com o camisa 11, que ainda se recupera de cirurgia.

Felipão sabe que, se inscrito, Ricardo Goulart perderá ao menos sete rodadas- mais da metade de toda a primeira fase do Paulistão. Pela Copa Libertadores, em que são permitidos 30 atletas por equipe, ele tem presença certa, mas a estreia no torneio sul-americano acontece apenas no dia 6 de março. O jogo seguinte pelo torneio sul-americano acontece no dia 12 do mesmo mês.

Assim, pesa contra a ideia de inscrever Goulart apenas no mata-mata do Estadual (três alterações podem ser realizadas) o fato de que o jogador chegaria para a fase decisiva da competição sem ritmo de jogo e tendo disputado, no máximo dois jogos.

Em compensação, a inscrição do meia-atacante de imediato tiraria uma opção para Scolari montar sua equipe na maior parte do Paulistão. Restam apenas duas vagas na lista e, além de Goulart, Fabiano, Juninho, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran, Raphael Veiga e Arthur Cabral brigam para estarem na relação.

Emprestado pelo Guangzhou Evergrande, da China, o atleta se recupera de uma artroscopia no joelho direito que o afasta dos gramados desde o dia 25 de outubro. A Gazeta Esportiva apurou que o Núcleo de Saúde e Performance do clube aposta em um prazo de 15 a 20 dias para que o atleta finalize o período de reabilitação pós-cirúrgico.

Assim, no máximo a partir do dia 4 de fevereiro, Goulart irá iniciar o período de transição física para os gramados, que deve durar ao menos 15 dias. Portanto, o prazo mais otimista para que o atleta comece a ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari aponta para a metade de fevereiro.

O tempo de recuperação pode se estender caso o atleta apresente problemas na reabilitação, mas até o momento sua evolução é considerada positiva pelo departamento médico do clube.