Retrospecto nas pausas para Copa aponta Palmeiras sem chances no Brasileiro

A Gazeta Esportiva já demonstrou que, pela ‘Lei de Guardiola’, o Palmeiras voltaria da pausa para a Copa do Mundo já sem chances de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Ainda no ritmo do Mundial, apresenta-se mais um dado preocupante para os palestrinos.

Desde que o torneio nacional passou a ser disputado em pontos corridos, três interrupções já aconteceram para o Mundial. Em todas, o campeão brasileiro saiu dos três primeiros colocados antes da pausa.

Em 2006, foram disputadas dez rodadas antes da Copa. O Cruzeiro liderava à frente do Internacional nos critérios de desempate, com ambos tendo somado 21 pontos. O São Paulo, com um a menos, era o terceiro e ficou com o caneco ao final do ano.

Já em 2010, o Corinthians liderava com 17 pontos, mesmo número do Ceará após sete partidas. Ambos tinham dois a mais que o terceiro colocado Fluminense, que se sagrou campeão.

Por fim, em 2014, quando o Mundial aconteceu no Brasil, o maior torneio do país era liderado pelo Cruzeiro, que somava 19 pontos. Logo atrás, Fluminense e São Paulo dividiam a segunda posição com 16 pontos. Nesse ano, a Raposa foi quem vibrou ao final da temporada.

Enquanto as atenções do mundo estão voltadas para a Rússia, o Palmeiras ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e três derrotas). Para ser campeão, o Verdão precisará quebrar esta marca e melhorar o atual aproveitamento de 52,7% dentro da competição nacional.

O Maior Campeão do Brasil se reapresenta para treinos no dia 25. Três dias depois, segue rumo à América Central, onde o Verdão participará do Torneio Por La Paz de Colón entre os dias 28 de junho e 8 de julho. Já a reestreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será em clássico contra o Santos, no dia 19 de julho, no Pacaembu.